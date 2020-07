Ventar framleis på å få ballbingen bygd opp att

Nyhende

– Ungane har ikkje ein plass å vere. Det er ikkje så mykje å finne på her ute, og ballbingen var eit samlingspunkt. Der var det folk heile sommaren. At det står ein tom plass er stusseleg, seier Ellen Hilde Hauge, som fram til i fjor var med i utviklingslaget som jobbar for ny ballbinge i bygda.