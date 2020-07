Arnestaden Bryggja i Nordfjord, del 3 Bremanger

Like vest for Elde, på Bremangerlandet, har familien slekt. No hadde nokon eigna seg om eit lite treff. «Lågeiden» kom inn til Elde og henta oss ein laurdagskveld. Ein liten båt, delvis open, med litt presenning. Ut Rugsund-straumen gjekk det fint, men ute i Skatestraumen møtte vi ruskever.