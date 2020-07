Feira Gamlebrua sin 150-årsdag

Nyhende

Tonning Bru, eller Gamlebrua i Stryn, er 150 år. Det vart markert laurdag kveld med avduking av ei utstilling med gamle bilete. Tonning Bru stod ferdig i 1860. Det markerte Gamlebruas Venner med avduking av ei utstilling med gamle bilete frå miljøet rundt brua. Først heldt Jon Rasmus Langeseth Vik eit kåseri om historia til Gamlebrua før det vart servert rømegraut til dei om lag 100 frammøtte. Så var det klart for avduking av dei to utstillingsvindauga i Buda til Havnen som ligg ved nordenden av brua. Anna Skrivervik, Asbjørn Havnen og Atle Gald, tre av medlemane frå det første styret i Gamlebruas Venner frå 1979, stod for den offisielle snorklippinga og avdukinga.