Når juli snart er over, ser vi at Nordfjord er ein av dei store vinnarane i kampen om «dei nye turistane»

Nyhende

«Tilrettelegging for dei tilreisande er ei betre problemløysing for auken i tal turistar enn innskrenkingar, reguleringsskilt og forbodskilt.» Utsagnet kom frå Rune Holen i fredagsavisa, og er ikkje berre tankevekkjande, men veldig sant. Sagt på ein annan måte: Når tilbodet ikkje står i stil med etterspørselen, risikerer ein at kundane forsvinn til andre stader, eller dei vert misfornøgde.