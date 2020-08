Passasjer frå førre cruise korona-smitta

Nyhende

Passasjerane om bord på SeaDream 1 skal ha fått beskjed om å vere på lugaren etter at ein passasjer på førre cruise med skipet har testa positivt for koronaviruset etter heimreise til Danmark. Det skriv Aftenposten si nettutgåve.

Passasjerane om bord skal i følgje avisa ha fått eit brev frå reiarlaget der dei seier at dei ikkje er kjent med at andre gjester eller mannskap er smitta eller har symptom, men at dei tek alle førehandsreglar. I følgje Afteposten opplyser reiarlaget og at dei har vore i kontakt med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Skipet er no på veg til Bodø der det vert førebudd omfattande testing.

SeaDream 1 og 2 som er eigd av Atle Brynestad har gjennomført fleire cruise langs norskekysten, i starten berre med norske passasjerar. Skipa har hatt fleire anløp både i Måløy og Olden.

Smittevernleiar i Stryn, Marius Solbakken, seier til Fjordingen tysdag kveld at han ikkje har fått noko varsel om smittetilfellet som skal ha vore på SeaDream 1.

Etter at regjeringa iverksette landlovsforbod for alle cruiseskip med fleire enn 100 personar om bord, er dei neste planlagte anløp til Olden kansellerte.

SeaDream 1 skal no vere på veg til Bodø. I følgje Aftenposten vert alle passasjerar frå førre og noverande seglas sette i karantene som følgje av det eine kjende smittetilfellet.