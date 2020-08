Har budd i leigd hus og pappesker sidan flaumen i 2017:

– Livet er sett tre år på vent, no må vi ha avklaring

Huset deira vart fylt av vatn og jord under flaumen i 2017, og er i dag einaste huset i Utvik som ikkje er renovert etter flaumen. – Det er som vi har mista nokre år av livet. No ventar vi på avgjerd om ny bru og gangveg. Den avgjerda vil og vere avklaring i forhold til huset vårt, seier Sølvi og Per Inge Verlo.