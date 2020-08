Trubadurfestival i startgropa

Nyhende

Stryn er kjent for sine mange festivalar, men i år har koronasituasjonen ført til at den eine festivalen etter den andre har måtta kaste inn handkleet og avlyse. Men no er eit nytt arrangement i støypeskeia.

– Vi ønskjer å få til noko i Stryn i desse tider, seier Jørn Sønsterudbråten, som fortel om Trubadur – Stryn på vegne av arrangørane Stryn Kaffebar & Vertshus, Stryn Torg, Hydlastova og Sommerglade Stryn.

Knyte saman

Det blir både dag- og kveldsarrangement under Trubadur – Stryn.

På dagtid spelar Trubadur Torbjørn Gran på Stryn Kaffebar & Vertshus, medan Trubadur Rune Oshaug spelar på Stryn Torg.

På kveldstid er det arrangement med Rune Oshaug på Hydlastova.

– På denne måten ønskjer vi å kople saman Hydlastova og Stryn sentrum og få til eit pulserande musikkliv, seier Jørn Sønsterudbråten.

Smittevernreglar vil bli følgt etter gjeldande regelverket.

Trubadurfestival

Målet er på sikt å få til ein fast trubadurfestival i Stryn.

– Det blir på denne tida, ein gong i perioden mellom byrjinga av august og skulestart, seier Sønsterudbråten.

– Så dette er den spede begynnelsen, så håpar vi det kan bli større etter kvart!