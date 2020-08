Støttar teori om grått elvevatn

Nyhende

Lesarbrev om den grå Eikgjola

«Kva var det som farga fjorden grå?» spurde Fjordingen 31.juli.

- Eg har tru for at Arvid Hatledal si forklaring er rett - at det grå vatnet kjem frå elva Eikgjola. Då eg tok dette fotoet av elva våren 2018, var vatnet i elva påfallande grått/kvitt då det rann ut i det turkisblå vatnet i Stryneelva. Fotoet viser at hovudelva brått fekk to ulike fargar. Det er sikkert rett at det kjem av evje frå moreneryggar lenger oppe. Elvenamnet bør skrivast Eikjola eller Eikgjola, «gjola» er avleidd av «gjøl», skriv Kristian Solvang i eit innlegg til Fjordingen.