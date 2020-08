Den mystiske sommarmånaden då alt går gale

Nyhende

Opphavet til hundedagane går heilt tilbake til oldtidas Egypt. Då hang Sirius (Hundestjerna) på nattehimmelen samstundes med at vatnet i Nilen tok til å stige. Begge ting skjedde i den varmaste tida på året. Ein betrakta då stigninga til floda og den sterke heten som følgjer av at stjerna hadde komme på natthimmelen og kalla difor denne månaden for hundedagane.