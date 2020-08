Høgskulane førebur seg på eit annleis studieår

Nyhende

30. juli uttalte Oslomet-rektor Curt Rice til VG at styresmaktene bør kome med krav om munnbind i fadderveka og på førelesingar.

Også Folkehelseinstituttets overlege Preben Aavitsland har uttalt at han fryktar studiestarten og fadderveka. 108.000 personar har fått tilbod om studieplass.

– Då kjem det ungdommar frå heile landet. Nokre av dei har kanskje nyleg vore på utanlandsferie. Dei blandar seg og skal kanskje ha ganske nær kontakt, seier han.

Helseminister Bent Høie (H) seier at studiestadene ikkje har mulegheit til å sanksjonere studentane etter smittevernlovgivinga.

Arrangementa til fadderveka vil føregå mykje ute i friluft. I haustsemesteret er det lagt opp til at studentane skal få noko fysisk undervisning, men smittevernomsyn gjer at mykje framleis må skje over nett.

Ambisjonen vår er at to tredelar av undervisninga i haustsemesteret skal gjennomførast på campus, så sant det er innanfor FHI-reglane. Førsteårsstudentar blir prioriterte, skriv Syrrist-Leite.

Fleire studiestader har leigd ekstra lokale og redusert storleiken på seminargruppene for å klare å halde oppe einmetersregelen. (©NPK)