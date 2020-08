Teatertørke i koronatider

Nyhende

For mange kan teateret verte sett på som «fin-kultur», noko som vi eigentleg ikkje har bruk for, men som blir sett i scene når folk treng eit tidsfordriv. Det kan synast slik, men ønskjet om å sjå teater i ulike former har nok ei djupare årsak. Vi treng noko som speglar livet vårt. Og ikkje minst treng vi noko som gir oss samhald og gode minne og av og til ei oppleving vi hugsar for resten av livet. Så sterkt kan teater vere.