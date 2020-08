– Forsåvidt underhaldande, det!

Nyhende

– For to år sidan var her nokre jenter som skulle gå ned beitet for å finne fossen. Der var det nokre veirar som gjekk, så jentene kom fort oppatt med veirane etter. Du veit, veirane ville nok sikkert berre ha mjøl, men om eg var dei jentene ville eg nok ikkje stoppa og spurt veirane eg heller, ler han og fortel at han gjekk bort og fortalde jentene vegen.