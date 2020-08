Slik unngår du å misse karaktergrunnlag i kroppsøving

Nyhende

Elevar som har ein skade eller av andre årsaker ikkje kan følgje normal undervisning i kroppsøving, kan no med eit skjema frå legen lettare få rettelagt undervisning. Slik unngår eleven å miste karaktergrunnlaget i dette faget, skriv Vestland fylkeskommune på sine heimesider.

– Over mange år har det vore ein tendens til at elevar deltek mindre i kroppsøving enn i andre fag. Det kan vere mange grunnar til dette. Når ein elev går til lege for å få «sjukmelding» for deltaking i kroppsøving, kan det medføre at ho eller han misser karaktergrunnlaget i faget. Dette er svært negativt for gjennomføring og vitnemål i vidaregåande opplæring, seier Bjørn Lyngedal som er direktør for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune.

Plikt til å tilpasse læringa

Bodskapen frå fylkeskommunen er at faglærar etter opplæringslova har plikt til å gje tilpassa opplæring i alle fag, også i kroppsøving. Dersom eleven ber om dokumentasjon frå lege, skal denne vere til hjelp for faglærar ved tilrettelegging, ikkje berre ei generell vurdering eller sjukmelding som seier at det beste er fritak frå aktivitet i faget.

Kan laste ned sjølv

Alle legar og fastlegar i Vestland fylke vil ha tilgang til dette skjemaet i internt journalsystem, men elevar kan òg laste det ned frå heimesida til Vestland fylke og ta det med til legen. Eleven viser ferdig utfylt skjema til faglærar i kroppsøving, og ho eller han legg så til rette opplæringa så godt som mogleg.

God kompetanse til å tilpasse

Alle nyutdanna kroppsøvingslærarar på vidaregåande skular har mastergrad innan kroppsøvingsfaget, og skal difor ha god kompetanse til å kunne tilpasse etter eleven sitt behov, dersom dei veit kva som feilar eleven.

Behovet må med andre ord synleggjerast og skildrast i skrivet frå legen. Skrivet frå legen er eit viktig verktøy for kroppsøvingslæraren for å kunne lage eit tilpassa aktivitetsopplegg, skriv Fylkesmannen i Vestland på sine nettsider.

Utarbeidd av legar og gymlærarar



Ei gruppe fastlegar og kroppsøvingslærarar har bidrege til å utarbeide skjemaet «Anbefaling om tilrettelegging i kroppsøving», gjennom Kroppsøvingsgruppa til Idrettscampus Bergen.

Skjemaet vil bli evaluert i løpet av hausten både av lærarar og legar, opplyser Fylkesmannen.