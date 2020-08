Nyhende

Når ein kjem frå Olden (oppover Oldedalen) og kjem til «rør-tunnelen» litt etter Sunde bru, står der to trafikkskilt før tunnel-opninga. Det eine er skilt «404.1 Påbode kjørefelt høgre» som betyr at kjørande skal passere på høgre side – som vel betyr at ein skal inn i tunnelen!?