Konfirmasjonane i haust går som planlagt

Nyhende

Konfirmasjonane i vår vart utsette etter koronautbrotet.

Deltakarar som ikkje tilhøyrer same husstand, må halde minst éin meters avstand.

– Kyrkja vil leggje til rette for at så mange som mogleg kan delta. Mange stader blir det derfor halde fleire gudstenester enn vanleg. Det gjer vi for at dei som ikkje bur saman, kan halde avstand til kvarandre, seier direktør Ingrid Vad Nilsen i Kyrkjerådet.

Maksimalt 200 personar kan delta, føresett at alle som ikkje bur saman, kan halde 1 meters avstand skulder til skulder. Makstalet i kvar einskild kyrkje kjem derfor til å variere.

(NPK)