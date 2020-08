– Kjenner på motivasjonen

Nyhende

Norges idrettsforbund og særforbunda har i lang tid håpa på ei opning for breiddeidrett også for dei over 19 år. Fredag førre veke fekk dei ein nedtur i form av den siste smittevernoppdateringa til regjeringa, og meldinga var likelydande etter møtet mellom norske idrettstoppar og kulturminister Abid Raja og helseminister Bent Høie på måndag. Det betyr til dømes at lokalfotballen framleis må vente på klarsignal.