Byr på ein smak av Bali

Nyhende

Fjordingen fortalde i mai om planane til Ørjasæter, om å byggje opp eit tilbod innan aktiv turisme med det gamle Sundehuset, som han og familien kjøpte i fjor, som utgangspunkt. Her er tanken å etablere eit pensjonat som vert basen for føretaket Stryn Aktivitetslodge. I påvente av naudsynte godkjenningar frå kommunen når det gjeld huset, har Ørjasæter nytta sommaren godt til å gjere bakgarden til ein innbydande arena for aktivitet og hygge.