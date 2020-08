Skular og barnehagar startar på gult nivå

Nyhende





Foreløpig er det ikkje opna opp for at det kan gjerast lokal nedjustering til grønt tiltaksnivå. Ved lokal smitte kan helsemyndigheitene avgjere at det skal vere raudt tiltaksnivå i dei aktuelle barnehagane og skulane.

Fylkesmannen i Vestland opplyser at ein ynskjer å få melding dersom det blir bestemt at barnehagar eller skular går til raudt nivå i trafikklysmodellen.

- Erfaringar har vist at det er store negative konsekvensar ved stengte barnehagar og skular, særleg for utsette barn og unge. Det skal difor vere svært høg terskel for å stenge ein barnehage eller ein skule. Dette skal berre skje ved utbrot, og då i samråd med nasjonale helsevernmyndigheiter, skriv Fylkesmannen i Vestland på sine nettsider.