Riccovero er tilbake - med Game of Thrones-skodespelar i front

Den tradisjonsrike verksemda i Olden slo seg sjølv konkurs rett før påske, etter at det vart full stopp i all omsetjing samstundes som firmaet sine 11 eigne butikkar var fulle av nyinkomne kolleksjonar. Men ei gruppering samansett av Riccovero-gründer Finn Einar Kvamme, Jan Egil Flo og firmaet Bjarøy AS fekk tilslag på å kjøpe buet, og inngjekk samstundes ei avtale om at Kvamme fekk kjøpe tilbake varmerket og dermed kunne restarte verksemda i Olden.