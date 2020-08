Går festen for langt, kan ein brått vakne opp til ein blåmåndag som varer mykje lenger enn måndagen

Nyhende

Mange grupper både av ungdom og vaksne har fått besøk av politiet i sommar, med klar beskjed om at festen er over. Då det brått oppstod fleire korona-tilfelle ulike stader i landet mot slutten av juli, bestemte regjeringa at utestadane skulle ha skjenkestopp ved midnatt. Men ikkje alle gjester ville ta det klare signalet, og har i staden halde fram private festar med støy og langt fleire deltakarar enn smittevernreglane tilseier.