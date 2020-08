Måtte sette att trucken

Nyhende

Statens vegvesen hadde to kontrollar måndag, ein på Utvikfjellet og ein ved Kjøs bru.

I kontrollen på fv 60 over Utvikfjellet hadde eitt køyretøy sprekk i frontruta og fekk pålegg om å skifte denne. Ein bil hadde lysfeil som måtte rettast på staden. Ein førar måtte sette att den bakmonterte trucken. Køyretøyet tilfredsstilte ikkje kravet til underkøyringshinder med trucken på køyretøyet skriv vegvesenet i sin kontrollrapport.

I kontrollen ved Kjøs bru på kvelden hadde ein sjåfør som køyrde spesialtransport ikkje merka bilen sin med roterande lys og refleksar. Han måtte få på plass merking og lys før han fekk køyre vidare. To sjåførar måtte fjerne gjenstandar i frontruta før dei fekk køyre vidare. To sjåførar måtte stramme lastestropper for at lasta skulle vere tilstrekkeleg sikra. 37 køyretøy vart kontrollert ved Kjøs bru.