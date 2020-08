Vanskelege tider for Huset Vårt - treng styre og eldsjeler

Nyhende

Dette seier medlemmar av pro forma-styret og andre med engasjement for Huset Vårt. I eit møte fredag kveld gjorde dei greie for situasjonen overfor Fjordingen, og håpar på denne måten å nå ut til folk som har engasment for det særprega landemerket i bygda og den frivillige innsatsen som har vore lagt ned.

Ha inntekter

Huset Vårt er den gamle aldersheimen i Hornindal, ein flott trebygning i klassisk byggjestil. Huset Vårt BA vart registrert i Enhetsregisteret i 1996 med følgjande føremål: «Drift og vedlikehald av den tidlegare alders- heimen, drive serveringsverksemd, samt medverke til å auke interessa for kulturarbeid og næringsverksemd i Hornindal kommune.»

Verksemda har fleire hyblar og doble og enkle utleigerom, og er nytta som selskaps-, kurs- og møtelokale.

– Siste to åra har det ikkje vore mogeleg å finne folk som vil sitje i styret. Vi har hatt eit pro forma-styre. Huset har vore drive, men no trengst det folk som vil sitje i styret og gjere ein innsats, seier Kjell Nilsen og Grethe Vindheim, to av dei som har site i pro forma-styret.

– Aller helst også ein person, ei eldsjel, som kan tenkje seg å drive huset og ha inntekter av det.

– Avvikle og selje

– Huset Vårt har bidrege med utruleg mykje positivt i bygda. Det har vore ein samlingsstad, ein møteplass, her har vore alt frå seniortreff og bridge til barnedåpar og konfirmasjonar, seier styremedlemmene og dei andre med engasjement for Huset Vårt som møttest i lokala fredag.

– Men no er vi komne dit at ein byrjar å spekulere i om ein må avvikle denne stiftinga og selje bygningen til høgstbydande. Det ville vore utruleg trist, seier Kjell Nilsen.

Veldig positive tilbakemeldingar

Brukarane av huset har vore godt nøgde med tilbodet, og det vart i møtet vist til veldig positive tilbakemeldingar, til dømes frå folk som har nytta det som overnattingsstad. Siste halvåret har koronasituasjonen skapt problem også for Huset Vårt, med strammare restriksjonar både på servering og overnatting.

– Håpar på respons

– Det er drastisk å gå ut i media på denne måten, men no føler vi dette er siste utveg. Vi håpar på respons, slik at Huset Vårt kan få ei framtid med styre og drift, seier Kjell Nilsen.

– Alternativt må vi kalle inn til eit allmøte. Og dersom ingen møter, er siste utveg å ta kontakt med folk som kan noko om avvikling og sal.