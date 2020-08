Utslitne dekk gav 4.000 kr i gebyr

Nyhende

Statens vegvesen hadde kveldskontroll ved Kjøs bru tysdag.

Ein sjåfør hadde 400 kg for mykje last på framakselen på bilen sin og måtte laste av før han fekk køyre vidare. To sjåførar måtte fjerne gjenstandar i frontruta. Ein sjåfør måtte sikre lasta før han fekk køyre frå kontrollplassen. Ein sjåfør måtte korte inn vogntoget til lovleg lengde før han kunne køyre vidare.

Ein sjåfør fekk 4.000 kr i gebyr for å køyre med to utslitne dekk på lastebilen. Eitt vogntog som var lasta med fisk måtte parkere fordi det rann vatn frå lasta. Han måtte stå til temperaturen var lav nok inne i lasterommet og vatnet slutta å renne ut av lasteplanet. Ein lastebil sjåfør fekk mangel på tilhengaren då boltane i svingkransen var lause.

Ein sjåfør må på verkstad med bilen sin då han hadde feil på bremsene. To bileigarar fekk mangel på sprekk i frontrute.