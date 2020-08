– Hadde nok dårleg samvit:

Angrande feriegjest gjorde opp for gamle synder

«Betaling for varer som jeg tok for mange år siden» Skrive under med «Angrende feriegjest». Det var alt som stod i det maskinskrivne brevet som Bunnpris i Olden fekk i posten for litt over ei veke sidan. I konvolutten låg det også tre tusenlappar.