Nyhende

Widerøe kuttar så dramatisk i flytilbodet mellom Oslo og Hovden at det ikkje lenger vert mulig å fly frå Oslo til Ørsta/Volda og tilbake til Oslo same dag. Frå å ha vore landets nest største kortbaneflyplass med seks daglege avgangar til Oslo, vert tilbodet redusert til berre to avgangar kvar veg frå 1. oktober. Og der berre ein avgang går direkte.