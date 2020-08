– Juni passe bra, juli fantastisk god

Nyhende

– Fråveret av cruiseturistar og ein sesong som ikkje varte meir enn halvannan månad, gjer sjølvsagt at omsetjinga vart lågare enn normalt. Når vi valde å stenge no, er det eit eige val som konsekvens av oppblomstring av koronasmitte i samfunnet igjen. Vi har køyrd drift med stort fokus på smittevern og lukkast med det. No tek staben koronatest i Stryn før vi reiser heim. Det er meir enn økonomi som betyr noko, seier Per Garen.