Avviser at skular må kutte på grunn av koronautgifter

Nyhende

Fleire skular har heller ikkje råd til å kjøpe inn nye skulebøker, skriv Klassekampen

Det er spesielt utgifter til smittevernutstyr og ekstra bemanning for å hindre smittefare som belastar allereie stramme skulebudsjett.

I Trondheim kommune har skulane fått beskjed om at ekstra utgifter til koronatiltak må dekkjast over det ordinære budsjettet.

I Kristiansand er så langt fire lærarstillingar på to skular vorte kutta, medan i Stavanger er det varsla eit kutt på 123 millionar kroner i skule- og barnehagesektoren.

Bekymra

Leiaren i utdanningsforbundet Steffen Handal er alvorleg bekymra for tida framover og seier han er ekstra uroleg for at sårbare elevar endå ein gong blir ramma.

Regjeringa har lova at alle ekstra koronautgifter skal kompenserast, men i mange kommunar er meirutgiftene ikkje fullt dekte, ifølgje Klassekampen.

Det avviser kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), som seier at regjeringa har vore tydeleg på ho skal kompensere for meirutgifter og mindreinntekter kommunane blir ramma av som følgje av pandemien.

– Det er ingen grunn til at skulane skal kutte i tilbodet som følgje av koronautbrotet, seier Astrup til NTB.

– Andre grunnar

Han viser til at kommunane hittil er tilførte 16,5 milliardar kroner som følgje av koronautbrotet. I tillegg har handlingsrommet til kommunane auka med 9 milliardar kroner som følgje av lågare pris- og lønnsvekst.

Statsråden legg likevel til at mange kommunar har måtta kutte i budsjetta sine av andre grunnar. Fleire slit med betydeleg overforbruk, medan andre har bomma i anslaga på inntekter.

Nokre kommunar som frå nyttår vart slått saman, har òg hatt ei utfordring i å samkøyre ny kommunestruktur samtidig som dei har vorte ramma av pandemien.

– Vi ber kommunane ikkje kutte i tilbodet til barn og unge som følgje av korona, seier Astrup.

