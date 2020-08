– Vi må få på plass minst to faste legar

Nyhende

– For at vi skal kunne ha ein tilfredsstillande helseteneste er det ekstremt viktig at vi får stabilitet der vi kan. Det er vanskeleg å peike på einskildfaktorar, men ein må tørre å tenkje utradisjonelt i høve rekruttering og korleis bygge den nye grunnmuren. Det handlar ikkje berre om tal legar men kva legar vi får på plass, seier Marius Solbakken, når vi møter han dagen etter formannskapsmøtet.