Eirik (19) var ikkje i tvil: Følgde draumen

– Eg har alltid hatt ein draum om å bli langtransportsjåfør. No er draumen blitt verkeleg. Eirik Sæten (19) frå Loen er herre over eit vogntog på 17,5 meter og 620 hestekrefter. Og fullasta er vekta på over 50 tonn.