Nytt smittetilfelle i Volda

Nyhende

Volda kommune melder onsdag ettermiddag at ein student ved Høgskulen i Volda har fått stadfesta Covid-19 smitte. Smittekjelda er kjent og har tilknyting til smitteutbrotet hos studentar i Bergen.

- Smitteoppsporing er gjennomført. Studenten er isolert. Det er fire nærkontakter i Volda og 12 i Bergensområdet. Alle desse er kontakta og sit no i karantene. Vi har god kontroll på den lokale situasjonen i Volda, og er derfor ikkje uro over lokal spreiing i Volda frå dette tilfellet, opplyser kommunen i ei pressemelding.

Studenten kom til Volda med buss som gjekk i frå Bergen om morgonen 23. august.

- Det er lite sannsynleg at det kan ha skjedd smitte på bussen, men vi ber dei som har tatt same buss om å ta kontakt for testing om dei får luftvegssymptom, skriv kommunen i pressemeldinga.