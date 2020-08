Meiner ein kan få mykje veg for liten ekstrakostnad:

– Bruk massane til betre veg

Kjell-Olav Gausnes og Olav Erik Hagen gler seg over at ein ny Blaksettunnel snart står klar, men kjenner samstundes på frustrasjon over steinmassane som blir køyrde vekk, og i staden kunne vore nytta til å gjere vegen mellom nyetunnelen og Vegtun breiare, betre og tryggare.