Nyhende

– Nokre brear vil minka mindre og andre vil faktisk få eit overskot, seier Liss Marie Andreassen, seniorforskar i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NRK.

Ifølgje kanalen viser målingane til direktoratet at snømengda på dei fleste målte breane i år er 11–57 prosent over gjennomsnittet.

Andreassen seier likevel at det må fleire snørike år til for at breane skal veksa eller unngå å bli mindre. Med tanke på temperaturprognosane framover, trur ho bresmeltinga vil halda fram.

(NPK)