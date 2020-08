Arbeidsløysa har stabilisert seg i Nordfjord

Nyhende

Det er gledeleg å sjå at ledigheita i Nordfjord har stabilisert seg på eit akseptabelt nivå på 2,5 prosent heilt ledige. Trenden i Norge er at arbeidsløysa framleis går noko ned, etter ein svak auke førre månad.

Nordfjord hadde si høgste arbeidsløyse i mars månad med totalt 8,8 prosent heilt ledige. Stryn toppa denne statistikken med 12,5 prosent heilt ledige, medan Gloppen hadde lågast ledigheit med 6,6 prosent. No i august ligg talet på 2,5 prosent for Nordfjord som ein heilheit. Vi ser at det no er Bremanger som har høgast ledigheit med 4 prosent noko som svarar til 70 personar. I Bremanger kan tala på heilt ledige variere mykje i løpet av eit år, – på grunn av fiskeindustrien. Denne bransjen er enno ikkje tilbake i normal drift, og difor er ledigheita framleis høg her. Gloppen har framleis lågast ledigheit på 1,3 prosent medan Stad har 2,9 prosent og Stryn er nede på 2,1 prosent.

Vi ser at situasjonen i Nordfjord er betre enn for landet og for fylket som ved utgangen av august hadde ei arbeidsløyse på hhv 4,3 prosent og 4,1 prosent.

- Vi ser at Nordfjord i løpet av sommermånadane har hatt høg aktivitet i næringslivet. Turistane har strøyma til både hotell og campingplassar, som melder om fullt belegg. Mange trudde nok at heile sommarsesongen var gått tapt, men der tok vi heldigvis feil. Dette er sjølvsagt gledeleg melder regionleiar i NAV Nordfjord, Kari Tonning. Også innan sal/service har vi sett ein kraftig oppsving i sommarmånadene. Vi føl sjølvsagt med på utviklinga framover og er spente på kva som skjer no når turistsesongen er på hell. Vi håpar at nordmenn framleis nyttar seg av ferie og utflukter til Nordfjord utover hausten.

Vi er derimot litt uroa over at det kan bli vanskelegare for nokre grupper å kome tilbake til arbeidslivet. Dette kan særleg gjelde dei med låg eller inga utdanning som for eksempel ungdom, innvandrarar og grupper med svak tilknyting til arbeidsmarknaden.

Vi ser også at det kan være store forskjellar mellom næringar. Offentleg sektor er i liten grad ramma av krisa, medan reiseliv, hotell og restaurantnæringa vil kunne merke etterverknader av pandemien utover hausten, seier Tonning.

Det er positivt at næringslivet framleis har trua på framtida. Vi ser at det er bedrifter som tør å satse og som ynskjer å auke arbeidsstokken. NAV oppmodar arbeidsgjevarar som treng arbeidskraft til å søke etter potensielle arbeidstakarar på nettstaden arbeidsplassen.no . Vi har mange dyktige folk som ventar på ein sjanse, seier Tonning.

Tal på heilt ledige: Bremanger 70, Stad 146, Gloppen 41, Stryn 82.