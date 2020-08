– Det er Nordfjord sitt svar på Besseggen

Nyhende

I midten av august arrangerte Indre Nordfjord Turlag ein rundtur mellom Olden og Loen og det ein på folkemunne kallar «den kinesiske mur».

Turen strekk seg frå start frå Auflem og Avleiåsen i Olden, opp Skavsteigegga mot ein namnlaus topp på 1.706 høgdemeter. Vidare går ein opp til Meleinibba via Solheimsvatnet før ein går ned til Solheim.

Sjølv om Indre Nordfjord Turlag kategoriserer den 17 kilometer lange turen som «ekstra krevjande», var det heile 40 personar som var med på den 10 timar lange turen.

– Rundturen blir omtala som Nordfjord si eiga Besseggen, seier turleiar i Indre Nordfjord Turlag, Odd Henrik Berge og Oddbjørg Myren Tonning.

Turen starta dei på Avleiåsen og gjekk vidare til Avleisetra og opp Avleifjellet.

- Etter ein god pause byrja skodda endeleg å lette. Då vi kom fram til Skavsteigegga, eller det ein kallar «den kinesiske mur», vart det straks blå himmel, fortel dei.

Toppen av Skavsteigegga, som ikkje har noko namn, ligg på heile 1.706 meter over havet og kan by på ei praktfull utsikt. Her har ein utsikt rett mot Lovatnet og grendene Helset, Hogrenning og Bødal, fortel dei.

Også kjende fjell som Skåla, Lodalskåpa, Tindefjellet og sjølv Hurrungane på Sognefjellet kan ein sjå frå det som blir kalla «den himmelske freds plass».

– Vidare gjekk vi til Solheimsvatnet der tre personar tok seg eit friskt isbad i det nydelege vêret, fortel dei.

Turen kunne by på fleire høgdemeter, for følget gjekk vidare opp på Meleinibba, 1.566 meter over havet.

– Der hadde vi utsikt til Oldedalen, Olden, ut fjorden og fjella Ceciliekruna, Klovane, Neslenibba, Skarsteinfjellet og mange andre, fortel dei. På veg ned att gjekk turen til Solheimsetra/Melheimsetra før dei kom slitne, men like heile til endepunktet på Solheim.

– Det er sjeldan vi er så mange som 40 personar med på ein tur, men mange har ønska å gå denne turen og vêret var nydeleg, seier Berge. Han opplyser at med sine 17 kilometer er dette krevjande tur.

– Den krev at ein er i form. Det er også bratt og relativt luftig opp Skavsteigegga, men ein er ikkje særleg eksponert. Det er ein skikkeleg flott tur, fastslår Berge til Fjordingen.