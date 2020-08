Nyhende

Politiet i Stryn har gjennomført Aksjon skuleveg denne veka.

- Måndag vart 62 førarar kontrollerte i Setrevegen i Stryn. Her var det ingenting å utsetje på verken beltebruk eller mobil, seier politibetjent Eirik Krossen.

Onsdag hadde politiet teke turen til Olden.

- Fart og mobil var fokuset her. Ein person fekk forenkla førelegg og to prikkar for bruk av mobil, opplyser Krossen.

Politiet vil halde fram med stikkprøver i Aksjon skuleveg framover.