Frivilligprisen til Reidunn Otterdal

Nyhende

Kvart år deler Hornindal Frivilligsentral ut denne prisen til nokon dei meiner har utmerka seg ved å arbeide for bygda gjennom frivillig arbeid. Prisen vert vanlegvis delt ut under Kulturdagane som blir arrangert i august kvart år. I år måtte Kulturdagane avlysast grunna koronasituasjonen, og Frivilligsentralen måtte difor tenke kreativt for å få delt ut prisen. Reidunn Otterdal blei overraska av Frivilligsentralen heime i Otterdal fredag kveld. Ho hadde invitert med vener og kollegaer på hyttetur til Otterdalsætra, og visste ingenting om kva som var blitt planlagd dei siste vekene.