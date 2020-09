Denne omstridde vegen er tilrådd fjerna

Nyhende

Ein hytteeigar fekk i mars avslag frå Stryn kommune på søknaden sin om bygging av veg til fritidseigedomane gnr. 52, bnr. 11 og 29 i Dybevoll hyttefelt i Nord-Markane. Avslaget vart påklaga av Svein Haugen og Evy Myklebust fordi dei meinte avslaget vart vedteke på feil grunnlag om kva type veg dette er, og at dette uansett var å rekne som vedlikehald av eksisterande veg.

Fjordingen omtala saka i juli då teknisk utval hadde synfaring av vegen som då, utan løyve, var dekt av pukkstein.

Andre hytteeigarar i dette feltet hadde møtt fram under synfaringa for å klage på det som hadde blitt gjort på vegen.

I handsaminga la teknisk utval særleg vekt på at det ikkje vil bli gjennomgangstrafikk på vegen og vedtok å oppheve avslaget og gav såleis grønt lys for vegen. Dette har andre hytteeigarar langs vegen no klaga på.

– Fekk ikkje kome til orde

– Det er stor forskjell for oss å ha ein traktorveg/sti ved eigedomen vår og ha ein fullverdig bilveg som fleire kan nytte. Slik vi ser det kan opptil 6 hytter knyte seg på denne vegen om den blir godkjent, skriv hyttenaboar i klaga til Stryn kommune.

I klaga blir det peika på at synfaringa med teknisk utval var ført i ordet av motparten sin advokat.

– Han tok heile synfaringa utan at vi, med rette, følte at vi fekk kome til orde. Ingen av politikarane har teke kontakt med oss for å høyre vår side av saka, verken før eller etter møtet, heiter det i klaga.

Tilrår å fjerne det som er bygd

Kommunedirektøren kan forstå at det er ønskje om å få veg fram til fritidseigedomen, men meiner det svært uheldig at den einskilde eigar nyttar felles friareal for å bygge veg utan søknad og løyve.

– Etter administrasjonen si vurdering bør bygging av vegar i etablerte hyttefelt skje etter ein vegplan for heile feltet, skriv kommunedirektøren med følgande tilråding: – Sektorutvalet for tekniske saker opphevar sitt vedtaket i sak TS-074/20, og gjev avslag på søknad om bygging av veg til eigedomane gnr. 52, bnr. 11 og 29. Som grunnlag for avgjerda vert det vist til vurderinga.

– Den delen av vegen som er bygt, skal fjernast/dekkast med stadeigen masse slik at den igjen står fram som ein tursti. Alternativt kan grunneigarane utarbeide ein vegplan for området og med bakgrunn i den søkje om bygging av tilkomstveg innanfor området.

Saka blir oversendt Fylkesmannen i Vestland for endeleg avgjerd, heiter det i tilrådinga.

Teknisk utval, som er tilrådd å gå i mot sitt eige vedtak, skal handsama saka torsdag.