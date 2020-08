Spennande vegskilje for nasjonalparksenteret

Nyhende

Etter fleire år med omstilling, for å sikre ei sunn drift, er nasjonalparksenteret klare for å utvikle seg vidare. Koronaen vart ei påminning om at den norske marknaden er viktig, og med styrking av den naturfaglege kompetansen er dagleg leiar, Wenche Nesje, svært motivert for framtida.