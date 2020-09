Gratulerer, Olden IL

Nyhende

Olden IL vart beste klubb i Sogn og Fjordane under helgas Ungdomsmeisterskap i friidrett. Tre utøvarar frå Olden stilte i UM og alle kom heim med medalje. Det er imponerande. Like imponerande er arbeidet som ligg bak, både av den enkelte utøvar og støtteapparatet. Dette handlar om ein klubb som har satsa årvisst og målretta med både miljø og kvalitet i treningane. Gjennom solid arbeid har klubben lukkast i å få fram talent som allereie har nådd langt, og som kan nå enda lenger. Det er all grunn til å gratulere både utøvarane og Olden IL med solid innsats!

Bengt Flaten, ansvarleg redaktør