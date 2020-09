To miste lappen i Innvik

Nyhende

To bilførarar vart fråtekne førarkortet etter å ha køyrd for fort i 50-sona på fv 60 i Innvik tysdag. UP opplyser at ein mann i 40-åra frå Nordfjord fekk beslaglagt førarkortet etter å ha køyrd i 78 km/t. Blåseprøve synte og utslag, og gjer at mannen i tillegg er mistenkt for promillekøyring.

Ein ung mann i tenåra, heimehøyrande i Rogaland, fekk førarkortet beslaglagt etter å ha blitt målt til 77 km/t.

UP skreiv i tillegg ut 16 forenkla førelegg for høg fart, der høgste målte fart var 75 km/t. Fem personar fekk gebyr for mobilbruk og ein fekk beltegebyr.