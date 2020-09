– Ta ein ekstra sjekk på bilen før hausten set inn

Nyhende

Ein sjåfør hadde 200 kilo for mykje last på varebilen sin og måtte laste av før han fekk køyre vidare. To sjåførar måtte fjerne gjenstander i frontruta før dei fekk forlate kontrollplassen. To sjåførar måtte sikre lasta betre før dei fekk køyre vidare, og ein lastebilsjåfør måtte sette igjen tilhengaren sin då han ikkje kunne korte inn vogntoget til lovleg lengde.

Ein sjåfør fekk 1.000 kroner i gebyr for eit utslite framdekk på varebilen sin, og han vart send til verkstad for skifte av dekk.

Det vart også skrive ut fire kontrollsedlar for feil på lys.

Vegvesenet kjem elles med ei oppmoding:

– Vi minner om at bileigarane tek ein ekstra sjekk på bilen sin no når hausten set inn. For lite mønsterdjupn kan føre til vannplaning, og manglande lys kan vere svært farleg i haustmørket.