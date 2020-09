- Legg ned med tungt hjarte

Nyhende

(Møre-Nytt): – Utvalet går inn for nedlegging, men det er med tungt hjarte for min del. Senterpartiet har kjempe lenge for å berge skuletilbodet i Austefjorden, men no unner eg foreldra at det vert ei avgjerd. Det er sårt når det skjer, men eg trur dei vil venne seg til ei ny løysing etter kvart, seier leiar i tenesteutval for oppvekst og kultur i Volda, Rebecca Riise Bjerknes (Sp)