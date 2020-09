Dårlegare pris på ulla

Nyhende

Det fortel Nationen. Ifølgje avisa har dotterselskapet til Nortura, Norilia, i år valt å ikkje betala noko ekstra for ulla utover det statlege tilskotet sauebøndene får til ullproduksjon. Den viktigaste grunnen er mindre etterspurnaden etter norsk ull, spesielt frå utlandet.

– 2019 var eit veldig krevjande år, med dei lågaste prisane på ull sidan finanskrisa for ti år sidan, og med koronapandemien gjekk vi frå vondt til verre, seier leiar av ullavdelinga i selskapet, Marion Tviland, til avisa.

Fatland Ull AS ønskjer likevel ikkje at dette skal gå ut over til sauebøndene.

– Vi ønskjer å løna dei som avlar for ull og gjer seg flid med ulla. Og så håpar vi at marknaden vil ta seg opp, seier dagleg leiar Anders Nertoft i Fatland Ull.

