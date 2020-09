Ønskjer åtte etasjer nybygg ved Førde Sjukehus

Nyhende

Styret i Helse Førde ønskjer eit nybygg i åtte etasjar ved Førde sentralsjukehus.

- Eg er svært glad for at vi har komme så langt. Eit slikt bygg vil vere eit stort framsteg for pasientbehandlinga i vårt område, seier styreleiar Agnes Landstad.

Styret har no vedteke å be administrerande direktør finne ein funksjonsmessig og økonomisk forsvarleg måte å gjennomføre ei utbygging av nybygget for somatikk, Livabygget.

Ei utbygging i åtte etasjar gjer at ein stor del av pasientbehandlinga vil verte flytta frå Svanabygget, hovudbygningen frå 1979.

Helse Førde tildelte rett før jul i fjor ei samhandlingskontrakt på siste del av sjukehusutbygginga i Førde til Veidekke. Dette er ein type kontrakt der byggherre og entreprenør saman utviklar eit råbygg til eit ferdig bygg.

- Gjennom utviklingsarbeid med tilsette, rådgjevarar og entreprenør, får vi ei svært god løysing for pasientar og pasientbehandling, seier administrerande direktør Arve Varden.

Prosjektet har i utviklingsfasen endra seg frå stor grad av ombygging og mindre nybygg, til ei mindre ombygging og eit større nybygg.