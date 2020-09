– Vi ser at flyselskapa kutter i viktige flyruter, og det særleg i distrikta

Nyhende

(Møre-Nytt): Regjeringa vidarefører kjøp av flyrute for å sikre eit minimumstilbod over heile Norge. Samferdselsdepartementet har inngått avtaler med SAS, Norwegian og Widerøe som varer til 30. september. Regjeringa har bestemt at dei vil gå i forhandlingar med flyselskapa om eit minstetilbodskjøp frå 1. oktober.

– Vi hadde alle eit håp om at hausten skulle bli meir normal enn det våren var. I dag ser vi at smittesituasjonen og trafikkutviklinga i luftfart framleis tilseier at det er behov for statleg kjøp av flyruter. Regjeringa forlenger derfor kjøpet av et minimumstilbod som vil sikre befolkning og næringsliv over hele landet framleis tilgang til viktige flyruter, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide i ei pressemelding.

Kva ruter dette vil gjelde vert offentleggjort når forhandlingane er gjennomført.

– Koronasituasjonen gir framleis store utfordringar for luftfarten. Vi ser at flyselskapa kuttar i viktige flyruter, og det særleg i distrikta. Dette bekymrar meg og vi vil difor fortsette kjøp av eit grunntilbod på tidlegare kommersielle ruter, seier Hareide.

Denne saka vart først publisert av Møre-Nytt.