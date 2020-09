Sigrid og Claus opnar kulturhausten

Nyhende

– Det blir litt mindre på programmet i år enn først tenkt, på grunn av koronasituasjonen, men eg trur vi har noko for einkvar smak. I tillegg kan eg røpe at vi no er heilt i startgropa med eit prosjekt som forhåpentlegvis kjem til å mette litt av kulturtørsten til stryningane utover hausten og vinteren, seier kulturhusleiar Kåre Bruvoll Alme.