- Tydeleg at folk har sakna symjehallen

Nyhende

Stryn kulturhus har hatt ei gradvis opning av symjehallen med nye restriksjonar med omsyn til smittevern.

– Når vi berre tek inn 30 personar per time, er det ikkje alle som får bade når dei hadde tenkt. Men eg håpar publikum har forståing for at vi må tenkje smittevern først og fremst. Det er tydeleg at symjehallen har vore sakna. Vi hadde smekk fullt første opningshelga. Så det er kjekt å sjå at publikum kjem tilbake, og at det er liv og røre i kulturhuset att, seier kulturhusleiar Kåre Bruvoll Alme.