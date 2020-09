– No er logistikken din

Nyhende

Det som starta forsiktig med ei årleg omsetjing på 5 millionar kroner i 1992, er blitt det nest største transportselskapet i Sogn og Fjordane, etter Transferd. Termo Partner AS har ei forventa omsetjing i år på mellom 135 og 140 millionar kroner. Termo Partner AS og Termo Partner Transport AS har til saman 30 eigne bilar og opptil 40 innleigde bilar i dagleg drift.