- Eit stort framsteg

At samferdsleutvalet vedtok å starte reguleringsplan-arbeidet for fv 60 gjennom Hornindal er eit stort framsteg for ny fylkesveg gjennom Hornindal, og viser at det er tverrpolitisk vilje til å finne løysingar for ei raskast mogleg realisering, seier Volda-ordførar Sølvi Dimmen.