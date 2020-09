Hornindal Utstyrsbank offisielt opna

Nyhende

– Vi synest det er positivt for bygda at vi får ein slik stad der både bygdefolket og feriegjestar kan låne utstyr. Det er spesielt bra at tilbodet gjeld for alle årstider, og at vi no får mogelegheita til å prøve ut nytt utstyr utan å måtte gå i ein butikk og kjøpe det først. Dette er eit kjempebra tiltak som vi ser fram til å teste ut, seier Unni Espe og Frode Hundeide som var til stades på opninga saman med sonen Kristoffer.